Dalla proprietà alla consapevolezza: ad Altopascio un ciclo di incontri sul rapporto uomo-animale

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Cambiare il rapporto tra uomo e animali è possibile, a partire dalla consapevolezza. Ad Altopascio, nella sala Mediateca, si terrà il ciclo di conferenze “Il rapporto tra uomo e animali”, promosso da LAV Lucca in collaborazione con il Comune di Altopascio, con l’obiettivo di trasformare la figura del “proprietario di animali” in quella di un “compagno consapevole”.

Il primo appuntamento, in programma sabato 11 aprile alle 10.30 (2 ore), aprirà il ciclo con una riflessione su una nuova cultura della relazione con gli animali e sulla loro tutela. L’incontro, curato da Chiara Testi e Alessia Scaglione, offrirà uno sguardo attento al rapporto uomo-animale, promuovendo il rispetto, la convivenza etica e la conoscenza degli strumenti di tutela legale, con particolare attenzione al ruolo dello Sportello Maltrattamenti LAV.

Sabato 18 aprile, alle 10.30 (2 ore), sarà la volta di un incontro dedicato al primo soccorso veterinario, condotto da Gianila Ceccherini. Una mattinata per capire come riconoscere emergenze come dilatazione-torsione dello stomaco, colpi di calore e avvelenamenti, gestire ferite e malori, e preparare un kit di pronto soccorso per casa e auto.

Il ciclo si concluderà sabato 9 maggio, alle 9.30 (3 ore), con un approfondimento sull’accoglienza degli animali, a cura di Luca Calderisi, Mirko Giorgilli e Manuela Petri. L’incontro metterà al centro la responsabilità e la consapevolezza nella scelta di accogliere un animale, offrendo strumenti per comprendere il linguaggio corporeo e la comunicazione non verbale, oltre a riflettere sul ruolo degli animali nello sviluppo emotivo e sociale delle persone. Gli incontri sono moderati dal dottore Alessandro Bianchi.

L’ingresso agli incontri è gratuito.

Fonte: Ufficio stampa

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