Festa non autorizzata nel Pisano: 800 identificati, sequestrate le attrezzature

Ci sono aggiornamenti sul rave party organizzato per Pasqua a Le Prunaie, a Montecatini Val di Cecina. Circa 800 persone tra il 4 e il 5 aprile hanno preso parte alla festa in un parco eolico, muovendo circa duecento mezzi. L’area si presentava impervia e di difficile accesso e i mezzi erano posizionati, dice la polizia, "in modo da rendere difficile il passaggio veicolare limitando le possibilità di intervento"

Il primo intervento è stato effettuato dalla polizia e dai carabinieri con interdizione delle principali direttici di afflusso al fine di impedire l’arrivo di altri veicoli. In quella circostanza oltre 500 persone sono state subito allontanate.

Le forze dell'ordine hanno predisposto un posto avanzato di primo soccorso e di assistenza con personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, volontari della protezione Civile comunali e del pronto soccorso, che ha supportato le attività di polizia. Sono stati mantenuti i presidi sulle direttrici per tutta la durata dell’evento per identificare coloro i quali hanno partecipato all’evento. Nel pomeriggio di Pasquetta è stata interrotta la manifestazione.

Nella nota si legge: "In ottemperanza alle disposizioni normative del cd “Decreto Rave”, che punisce chiunque organizzi l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui al fine di realizzare un raduno musicale a scopo di intrattenimento, si è provveduto al sequestro delle attrezzature utilizzate".

Le attività di polizia sono proseguite sino al termine del deflusso, avvenuto alle prime luci dell’alba del 7 aprile, con identificazione di circa 800 persone a bordo di oltre 200 veicoli. È stata informata l'autorità giudiziaria ed è in corso la stesura dell’informativa di reato. Sono in corso di istruttoria altresì i provvedimenti di competenza del Questore.