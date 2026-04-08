'Riconoscere l’infanzia', a Fucecchio la presentazione di un volume dedicato alla comunità educante

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"Riconoscere l'infanzia. Ricerche e pratiche per una comunità educante”, è il titolo del volume a cura di Anna Lia Galardini (pedagogista), Jessica Magrini (pedagogista del Settore Educazione e Istruzione) e Sara Mele (responsabile del settore Educazione e Istruzione della Regione Toscana), che sarà presentato giovedì 9 aprile alle ore 17 presso il teatro Pacini. All’iniziativa, promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Comune di Fucecchio, interverranno, oltre alle autrici, la sindaca di Fucecchio Emma Donnini, l'assessora regionale all'educazione e istruzione Alessandra Nardini e le pedagogiste Simona Serina e Tania Meoni. Il volume, che ospita la prefazione del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sottolinea l’importanza di rendere effettivo il diritto all’educazione fin dalla nascita, promuovendo politiche finalizzate a garantire l’accesso ai servizi 0-6 anni e rivolgendo al tempo stesso attenzione alle condizioni di lavoro di coloro che operano all’interno dei servizi educativi. Un volume che vuole alimentare la riflessione sulle politiche per l’educazione dell’infanzia, nelle quali si inseriscono i numerosi interventi di Regione Toscana quali “Nidi Gratis” e “Nidi di qualità. Tali azioni trovano attuazione a livello zonale per dare risposte concrete alle famiglie in termini di servizi educativi e di sistema integrato

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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