Sant'Anna, Marco Frey confermato coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima

Marco Frey è stato confermato per la seconda volta coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Resterà in carica per tre anni, fino al 3 aprile 2029.

A Frey gli auguri di buon lavoro e le felicitazioni dell’intera comunità accademica della Scuola.

“La sfida che la Scuola ha voluto far propria tre anni fa con la creazione dei Centri Interdisciplinari, chiamati a sviluppare ricerca su alcuni “grand challenges” della nostra epoca si sta rivelando un successo. Sono orgoglioso di proseguire in questo percorso con il sostegno di tutti i colleghi e dei giovani ricercatori che si stanno impegnando con entusiasmo e rigore per contribuire ad un mondo più sostenibile, decarbonizzato ed inclusivo” dichiara Marco Frey.

Marco Frey, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, dirige il Master in Gestione e controllo dell’ambiente: economia circolare e gestione efficiente delle risorse (Master GECA) della Scuola Sant'Anna di Pisa ed è co-coordinatore del Laboratorio sulla sostenibilità (SuM) dell'Istituto di Management. Tiene inoltre corsi sulle tematiche della sostenibilità presso l’Università Cattolica di Milano e la Luiss di Roma (dove è Senior Fellow della Business School).

È Presidente del Comitato Scientifico di Symbola, fondazione per le qualità italiane, Membro del Comitato Esecutivo del Touring Club Italiano, Membro del Comitato Scientifico di Fondazione CDP e dell’Accademia della Banca d’Italia.

I suoi principali ambiti di ricerca sono la gestione ambientale, l’economia e gestione delle energie rinnovabili, la responsabilità sociale di impresa, la sicurezza sul lavoro, la comunicazione ambientale e sociale, l’economia e gestione dell'innovazione industriale e tecnologica, la gestione delle istituzioni pubbliche

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna

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