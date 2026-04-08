Sarah Ferguson sparita da mesi: si potrebbe trovare in Toscana

Dopo lo scandalo Epstein, le notizie su Sarah Ferguson sono pochissime. Le ultime, rivelate dal Times, la posizionerebbero in Toscana, anche se il condizionale è d'obbligo. L'ex moglie dell'ex principe Andrea ed ex duchessa non si vede in giro da dicembre. Secondo l'autorevole quotidiano britannico sarebbe in Toscana ospite del conte Gaddo della Gherardesca, il suo ultimo fidanzato conosciuto, che si starebbe prendendo cura di lei.

Sembra che Ferguson cambi casa in continuazione, viva con la paura di essere spiata e abbia più cellulari. Si troverebbe, inoltre, in uno stato di forte confusione. In questi giorni potrebbe essere a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, nel castello dell'88enne Gaddo Della Gherardesca, ma questa è per adesso solo un'ipotesi.

Della Gherardesca è un imprenditore farmaceutico che possiede una tenuta di famiglia in Toscana e uno chalet a Verbier. È discendente del Conte Ugolino.