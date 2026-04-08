Scuola Toscana, premiate le 'azioni virtuose': dal docente cieco in gita al bambino salvato

Quattro storie di buone azioni nelle scuole toscane sono state premiate oggi dall'Ufficio scolastico regionale con il riconoscimento "Dg Citation", istituito dal nuovo direttore generale Luciano Tagliaferri per valorizzare i fatti positivi accaduti nel 2026.

Tra i premiati, Jacopo Lilli, docente cieco di Scandicci, che ha organizzato una gita per i suoi studenti nonostante le difficoltà; le maestre e il personale della scuola elementare di San Casciano Val di Pesa, che hanno salvato la vita a un bambino di 9 anni colpito da attacco cardiaco utilizzando il defibrillatore; l'Istituto Vincenzo Galilei di Pisa, impegnato nell’educazione alla gentilezza; e due studenti dell’Istituto Marco Polo di Cecina che hanno restituito un portafogli al legittimo proprietario.

"Voglio puntare i riflettori su queste quattro cose che sono successe quest’anno – ha dichiarato Tagliaferri – Devono diventare un faro per mettere l’attenzione sul fatto che la scuola è il vero presidio di legalità, di sicurezza e di educazione nella nostra società." Il direttore generale ha anche tracciato un bilancio dei primi 100 giorni di incarico: "Ho visitato 41 scuole in 12 tappe del 'DgTour', percorrendo oltre 1.500 km, per incontrare il personale e conoscere il territorio, così da essere più incisivo nei prossimi tre anni."

Tra le priorità, Tagliaferri ha sottolineato la creazione di ambienti sicuri e accoglienti per gli studenti, contrastando episodi di violenza e promuovendo inclusione. Tra le iniziative future figurano il rafforzamento del progetto musica, lo sviluppo della rete Scuole che promuovono salute e attività di inclusione attraverso sport ed espressività.

"È un modo per dire che la direzione c’è ed è al fianco delle scuole, dei ragazzi e di tutti coloro che vi operano per poter lavorare meglio insieme," ha concluso

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