'Si racconta le novelle del Boccaccio', lettura pubblica del Decameron a Certaldo Alta

Ultimo appuntamento della stagione, con la lettura pubblica del Decameron a cura della compagnia teatrale “L’Oranona Teatro”, venerdì 10 aprile, alle 21.30, in Casa Boccaccio con il racconto della sesta novella della quinta giornata.

Si racconta la storia d'amore tra Gian di Procida e la bellissima Restituta di Ischia. Dopo essere stata rapita e offerta al re Federico II d'Aragona, Gian viene sorpreso con lei e condannato al rogo. Vengono salvati grazie all'intervento di Ruggiero di Loria, che riconosce il giovane e persuade il re a liberarli.

Voce narrante Alessia Giusti, al flauto traverso Angela Cenci, musiche originali composte dal maestro Damiano Santini, direzione artistica di Martina Dani Recchi.

"Si racconta le novelle del Boccaccio" è un progetto dell’Associazione Polis a cura de L'Oranona Teatro, che ha residenza a Certaldo all’interno dell’Associazione Polis, coprodotto dall'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e in collaborazione con il Comune di Certaldo. La sua fruizione online è resa possibile grazie al contributo di Fondazione CR Firenze.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria al numero 0571663580 oppure scrivendo a info@laboratoripolis.it

Fonte: Ente Nazionale Giovanni Boccaccio