Sostituzione della carta di identità cartacea, al Comune di Vinci tre open day per la nuova CIE

Tutte le carte d’identità cartacee perderanno validità il 3 agosto 2026, come stabilito dal Ministero dell’Interno
Tutte le carte d’identità cartacee perderanno validità il 3 agosto 2026, come stabilito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 76/2025, che recepisce i requisiti di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Chiunque possieda ancora il vecchio modello tradizionale cartaceo lo deve sostituire anche se la data di scadenza è successiva al 3 agosto 2026.
Il Comune di Vinci organizza nella sede distaccata di Spicchio-Sovigliana in Via Battisti 74 dei giorni di apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe rivolti ai soli residenti nel Comune di Vinci senza prendere appuntamento.
Le date dell’open day sono le seguenti:
sabato 11 e sabato 18 aprile 2026, dalle 9.00 alle 12.00
mercoledì 29 aprile 2026, dalle 14.30 alle 17.00
Cosa portare
Carta di identità cartacea;
codice fiscale;
una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi), senza occhiali e su sfondo bianco.
Il costo della carta di identità elettronica è di 22 euro, da pagare in contanti o con carte elettroniche
Per le carte di identità elettroniche dei minori occorre la presenza del minore stesso e di almeno un genitore.
Il genitore che non potrà essere presente deve compilare il modulo di assenso all'espatrio reperibile scaricabile dal sito del Comune di Vinci al link https://www.comune.vinci.fi.it/documento_pubblico/dichiarazione-assenso-minori-per-espatrio-su-cie/
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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