Terre di Valdelsa specifica: "Certaldo Alto può essere definito 'Castello di Certaldo'"

​L'associazione Terra di Valdelsa ritiene opportuno sottolineare che Certaldo Alto può essere identificato come "Borgo", ma anche e soprattutto come "Castello", non solo a conferma dell'identità delĺ'indiscusso passato, ma utile e funzionale per valorizzare la propria immagine turistica e culturale. La corretta definizione di "Castello di Certaldo", quale centro pulsante della Valdelsa, trova riscontro e fondamento anche nel Decameron di Boccaccio sin dal 1350.

Una conferma linguistica che è, prima di tutto, un atto di consapevolezza culturale, nonché di valorizzazione storica, che dovrebbe entrare nel linguaggio comune e commerciale da parte dei cittadini, turisti e operatori del comprensorio.

​Questo constatazione è conseguente ad anni di studi, ricerche e sollecitazioni da parte di storici e illustri esponenti del mondo della cultura, che nel tempo hanno ribadito l'identificazione del Castello.

​La classificazione come Castello, non è una semplice scelta stilistica o una mera azione di marketing, ma poggia su reali basi concrete e fondate:

• ​Architettura e Urbanistica: Le fortificazioni, la struttura del Palazzo Pretorio e la conformazione delle mura rispondono ai canoni dei sistemi difensivi medievali.

• ​Toponomastica Storica: La prova è sotto gli occhi di tutti da secoli. La storica Via del Castello, che unisce la parte bassa dell’abitato a quella alta, testimonia come la memoria popolare e amministrativa abbia sempre conservato questa radice.

​"Certaldo Alto ha quindi tutte le caratteristiche per essere classificato come Borgo ma anche come Castello di Certaldo," sottolinea Elisabetta Bardi, presidente dell'Associazione Terra di Valdelsa. "Riconoscere questi status significa onorare la nostra storia e dare il giusto valore a un patrimonio che tutto il mondo apprezza e riconosce come immenso valore culturale e di fatto grande elemento attrattivo per un turismo di eccellenza.

Fonte: Terre di Valdelsa