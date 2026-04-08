Terricciola è Comune Bandiera Sostenibile 2026

La consegna del premio si è svolta questa mattina al Museo dell'Ara Pacis di Roma
Si è svolta questa mattina, al Museo dell’Ara Pacis di Roma, l’Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, appuntamento dedicato al rafforzamento del ruolo delle autonomie locali nella costruzione di un modello di sviluppo equo, resiliente e sostenibile.
Durante l’evento è stata consegnata la Bandiera Comune Sostenibile 2026 al sindaco Matteo Arcenni per il Comune di Terricciola. Simbolo concreto dell’impegno portato avanti dall’amministrazione comunale nelle politiche ambientali, economiche e sociali.
Si tratta di un traguardo prestigioso, ottenuto davanti a una platea nazionale, che certifica il percorso virtuoso intrapreso dal Comune. Il sindaco Arcenni Matteo dichiara: "dalla tutela dell’ambiente alla promozione di una crescita economica sostenibile, fino allo sviluppo di politiche inclusive e attente alla comunità.
Un riconoscimento che non è un punto di arrivo, - sottolinea il sindaco - ma uno stimolo a proseguire con determinazione sulla strada della sostenibilità, rafforzando il confronto e la condivisione di buone pratiche con gli altri Enti Locali.
Terricciola si conferma così una realtà dinamica e lungimirante, capace di guardare al futuro con responsabilità e visione".
Fonte: Ufficio Stampa
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