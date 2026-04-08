Terricciola si prepara a sette mesi di eventi tra arte, musica e tradizione

Sette mesi intensi all’insegna di musica, arte, natura, tradizione e convivialità. Terricciola e nei suoi paesi si preparano a vivere una stagione ricca di appuntamenti, capace di valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

Ieri, nella Sala consiliare del Comune, si è svolto un incontro partecipato con tutte le associazioni locali per la definizione del calendario eventi in programma dal 18 aprile al 31 ottobre. Un lavoro condiviso che testimonia la vitalità del tessuto associativo e la volontà di costruire, insieme, un’offerta culturale ampia e di qualità.

“Desidero ringraziare tutte le associazioni per l’impegno, la passione e la disponibilità dimostrati - dichiara il sindaco Matteo Arcenni -. Un ringraziamento particolare va a Tristano Baldanzi, mente creativa e ideativa di questo percorso, capace di dare forma a una visione che unisce e valorizza il nostro territorio. È proprio attraverso il lavoro di squadra e il valore dell’associazionismo che possiamo raggiungere risultati importanti, insieme possiamo davvero fare tutto.”

Fonte: Comune di Terricciola - Ufficio Stampa

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