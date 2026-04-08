Torna al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il Festival dell’Arte Comica in collaborazione con il Teatro C’art

Torna al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, il Festival Internazionale dell’Arte Comica, un incontro internazionale di formazione e spettacoli incentrato sulla comicità con la direzione di André Casaca. Organizzato in collaborazione con il Teatro C’art, il Festival è giunto alla decima edizione. La sua caratteristica principale è quella di dare spazio a maestri di fama internazionale che vedono nel corpo la propria sorgente di creazione degli spettacoli. Oltre agli spettacoli, ogni artista presente al Festival realizza dei workshop formativi.

L’edizione 2026 del Festival si contraddistingue per l’alto livello degli spettacoli proposti che fondono la qualità con l’arte comica.

Si comincia Sabato 11 aprile alle ore 21,00 con “A life in her day”. E’ una commedia esilarante e toccante sulla tragedia della crescita e sulla promessa del vissero felici e contenti. Un meraviglioso mix di commedia fisica, teatro di oggetti, burattini e dramma. Nello spettacolo Hillary Chaplain è da sola in scena, con dei comuni oggetti domestici, che diventano la sua “finta” famiglia. La regia è di Avner Eisenberg.

Il programma prosegue Sabato 18 aprile alle ore 21.00 con “GardiZero” con Gardi Hutter. E’uno spettacolo senza parole dove vivono gli opposti e i paradossi, che fioriscono e svaniscono tra buffonata e spessore. Gardi Hutter si mette in gioco totalmente ed invita il suo pubblico a godere della bellezza dell’origine, della nascita e del movimento continuo. Una festa alla fantasia: clownwesca, grottesca, poetica. La regia è di Michael Vogel.

Spettacoli ma anche formazione al Teatro C’Art con Hillary Chaplain fino al 10 aprile e con Gardi Hutter dal 13 al 17 aprile.

10° FESTIVAL ARTE COMICA

-Sabato 11 aprile ore 21.00

A LIFE IN HER DAY

in collaborazione con Teatro C’art

con Hillary Chaplain

Regia Avner Eisenberg

-Sabato18 aprile ore 21,00

GardiZERO

in collaborazione con Teatro C’art

con Gardi Hutter

Regia Michael Vogel

PREZZI:

Biglietto unico € 12,00 (ridotto soci Coop € 10,00)

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate