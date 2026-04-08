Transizione ecologica, operativo l'applicativo GeA: più facili e trasparenti i procedimenti

Un nuovo strumento a disposizione di cittadini, professionisti e imprese verso la transizione ecologica. Da inizio aprile è operativo GeA, il nuovo applicativo Gestionale Ambientale della Regione Toscana per le autorizzazioni sugli impianti da fonti rinnovabili.

Si tratta di un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente, che consente di superare finalmente un sistema basato su PEC e documenti frammentati, introducendo una piattaforma digitale capace di semplificare, velocizzare e rendere più trasparenti i procedimenti.

“In una fase di grande sviluppo delle energie rinnovabili - sottolinea l’assessore all’ambiente David Barontini -, servono strumenti all’altezza: ci vogliono più chiarezza, meno burocrazia, tempi certi. La transizione ecologica passa anche da qui”.

GeA nasce dunque per migliorare il rapporto con cittadini, professionisti e imprese, soprattutto nei casi più complessi, dove finora era necessario inviare numerosi materiali in modo poco funzionale. Il sistema è stato inoltre già progettato per dialogare con la futura piattaforma nazionale SUER, lo Sportello Unico Energie Rinnovabili del Gestore dei Servizi Energetici, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione tra livelli istituzionali.

“Per questo lavoro – conclude l’assessore - desidero ringraziare il personale della Regione Toscana per il grande impegno messo in campo nelle ultime settimane e in particolare il responsabile della Direzione tutela dell'ambiente ed energia Andrea Rafanelli, il dirigente Giancarlo Cappelli e i funzionari Ilaria D’Urso, Riccardo Guardi, Elisabetta Lenzi e Anna Iengo”.

Fonte: Regione Toscana