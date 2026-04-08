Piombino, bruciava rifiuti e scarti animali nel suo terreno: denunciato un 50enne

Nell'ambito dei controlli di prevenzione degli illeciti ambientali a Venturina Terme, i Carabinieri Forestali del locale Nucleo hanno denunciato un 50enne, titolare di un'impresa agricola della zona, per abbandono e combustione illegale di rifiuti.

I militari hanno rilevato che l'uomo su un terreno agricolo di sua proprietà stava bruciando rotoballe di paglia e fieno avvolte in involucri e reti di plastica, plastiche varie, pellami e altre parti di animali, infrangendo la norma che sanziona chi appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

A seguito degli accertamenti di tale procedura di smaltimento illegale, i Carabinieri hanno proceduto alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente di Livorno.