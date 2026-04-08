"Volti Italiani", le testimonianze raccolte da Victoria Karam a "Libri a Pacchi"

Cultura Fucecchio
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"15 storie che ci spiegano perché serve una legge per la cittadinanza": l'appuntamento sabato 11 aprile a Fucecchio con l'autrice, Leda Bulku e Bernard Dika

Sabato 11 aprile ore 17:30 prosegue la rassegna letteraria di “Libri a Pacchi”. Il Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio, ospiterà il volume “Volti Italiani, 15 storie che ci spiegano perché serve una legge per la cittadinanza”, dell’editore Castelvecchi, ideato da Victoria Karam, che si confronterà con l'imprenditrice Leda Bulku e il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana Bernard Dika.

Il libro raccoglie quindici testimonianze di persone con background migratorio, offrendo uno sguardo autentico e sfaccettato sull'Italia contemporanea, raccontata da chi la vive quotidianamente come casa, anche senza averne ancora il riconoscimento formale di cittadino.

Le testimonianze raccolte mettono in luce storie di resilienza e di ostacoli amministrativi, ma anche di conquiste e speranze, che rivelano come la cittadinanza.

L’autrice Victoria Karam, è nata nel 1996 a Salerno da genitori brasiliani. “Volti italiani” nasce dal desiderio di raccontare storie simili alla sua, che ha vissuto in prima persona l’iniquità delle leggi italiane, a causa delle quali le è stato riconosciuta la cittadinanza solo a 22 anni compiuti.

Oggi lavora al Parlamento Europeo e il suo obiettivo è contribuire al dibattito pubblico sulla cittadinanza, oggi erroneamente collegato a quello sull’immigrazione irregolare.

L’appuntamento sarà un momento di confronto su temi centrali per il presente del Paese, offrendo spunti di riflessione sul concetto di cittadinanza e sull’urgenza di un dibattito ancora aperto, che passa attraverso la forza e la visibilità di queste storie.

Data: sabato 11 aprile

Orario: 17:30

Luogo: Via I Settembre 43/A, Fucecchio (FI)

Presentano: Victoria Karam, Leda Bulku e Bernard Dika

Fonte: Ufficio stampa

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