Il 25 aprile la grande bandiera della pace torna in Calvana

A 23 anni di distanza la grande bandiera della pace torna in Calvana, per dire ancora una volta no alle guerre. L’iniziativa si svolgerà il 25 aprile, 81esimo anniversario della Liberazione, ed è promossa dal Comune di Calenzano con l’adesione di Città Metropolitana di Firenze, i Comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Barberino di Mugello, Cantagallo, Vaglia, Vaiano e Vernio. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Toscana. La presentazione alla stampa questa mattina in Municipio a Calenzano.

“Dopo oltre venti anni – dichiara il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani – torneremo in Calvana a srotolare i colori della bandiera, lunga un chilometro. Purtroppo cambiano gli scenari, ma non cambia l’orrore delle guerre che stanno devastando il mondo. In uno scacchiere internazionale che sembra aver perso ogni regola di solidarietà e di diplomazia, le nostre comunità si ritrovano per chiedere la pace, per chiedere il dialogo. Da Valibona, luogo simbolico per la storia della Resistenza in Toscana, arrivi un segnale forte per affermare i valori democratici e della pace. Ringrazio gli Enti e le associazioni che hanno aderito all’iniziativa, in particolare il circolo ‘I Risorti’ de La Querce a Prato, custodi della bandiera. Sempre in Calvana sarà esposto anche il sudario bianco con i nomi delle migliaia di bambini uccisi a Gaza, realizzato dal collettivo ‘Carnia per la pace’. Inoltre il 24 aprile faremo delle letture sulla pace in piazza con le studentesse e gli studenti di Calenzano”.

“Il 25 aprile – commenta il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri – rappresenta per le nostre comunità un momento fondamentale di memoria, di identità e di impegno civile. Tornare in Calvana, a Valibona, con la grande bandiera della pace significa rinnovare un messaggio che oggi è più attuale che mai. Di fronte ai conflitti che continuano a segnare il nostro tempo, sentiamo il dovere di ribadire con forza il valore della pace, del dialogo e della cooperazione tra i popoli. Non si può celebrare la Liberazione del nostro Paese senza volgere lo sguardo a quanto sta accadendo oggi nel mondo, in particolare in Medio Oriente, in Palestina e in Libano. Per questo stiamo organizzando, il 24 aprile a Campi Bisenzio, un convegno sulla pace e il disarmo insieme alla rete BDS, oltre alla mostra “Heart of Gaza”, che attraverso i disegni racconta e ricorda i bambini e le bambine uccisi a Gaza. Campi Bisenzio, città natale di Lanciotto Ballerini, continuerà a essere e resterà per sempre una città di pace”.

Il 25 aprile, dopo le consuete camminate per raggiungere Valibona e dopo le orazioni istituzionali del Comune di Calenzano e di Campi Bisenzio e di ANPI, dalle ore 14 la bandiera sarà distesa in Calvana.

La giornata fa parte del più ampio programma di iniziative organizzate dal Comune di Calenzano in collaborazione con ANPI e con le associazioni del territorio, che partirà dal 15 aprile per concludersi il 10 maggio. In calendario ci sono incontri di approfondimento storico, letture per bambini, spettacoli teatrali e camminate nei luoghi simbolici della Resistenza. Tutto il programma, i dettagli e i contatti per le prenotazioni sono sul sito www.comune.calenzano.fi.it

Fonte: Comune di Calenzano

Notizie correlate