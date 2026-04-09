A Ponsacco si parla di USA al festival della storia e della filosofia

Una giornata di approfondimento dedicata agli Stati Uniti e al loro ruolo nel mondo contemporaneo. Sabato 11 aprile 2026 dalle 9.45 il Teatro Odeon ospita la seconda edizione del Festival della storia e della filosofia, che propone un percorso di analisi sul tema “Gli Stati Uniti e il mondo: storia, politica, società e ruolo dell’America a 250 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza”. L’ingresso è libero.

Il programma riunisce studiosi e analisti provenienti da ambiti diversi per offrire chiavi di lettura sui cambiamenti storici e sugli scenari attuali. Elia Morelli (Università di Pisa; Domino) apre la riflessione con un intervento dedicato alla rivoluzione americana, riletta tra principi fondativi, evoluzioni politiche e dimensione imperiale. Alberto Mario Banti (Università di Pisa) approfondisce il tema dell’immaginario statunitense tra anni ’50 e ’70, mettendo a confronto miti e narrazioni alternative che hanno segnato quel periodo. Alessandro Volpi (Università di Pisa) concentra l’attenzione sulle dinamiche economiche globali, analizzando il ruolo del sistema finanziario americano tra dazi, sanzioni e centralità del dollaro nella crisi della globalizzazione.

Il pomeriggio prosegue con Pietro Mattonai (Domino), che affronta il rapporto tra Stati Uniti e Vaticano, evidenziando le relazioni tra potere politico e dimensione religiosa, e con Giuseppe De Ruvo (Limes), che si sofferma sulle trasformazioni tecnologiche e sugli equilibri legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle nuove élite economiche. A chiudere la giornata è un confronto tra Andrea Borelli (Università di Pisa), Flavia Lucenti (Luiss) e Simone Paoli (Università di Pisa), in dialogo con Elia Morelli, dedicato agli assetti geopolitici contemporanei e al rapporto tra Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa.

«Portare a Ponsacco occasioni di approfondimento come questa significa offrire strumenti utili per leggere la complessità del presente — dichiara il sindaco Gabriele Gasperini —. È un lavoro che rafforza il valore della cultura come spazio aperto di conoscenza e partecipazione».

Il festival è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere (CFS) e Comune di Ponsacco, con la collaborazione del Circolo Filippo Mazzei, dell’Associazione The Thing, della rivista La Fionda e della Libreria Carrara.

Fonte: Ufficio stampa

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