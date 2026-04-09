Aquateam 'mette il turbo' e organizza un raduno di Ferrari

Fare inclusione a bordo di una Ferrari. Dall’unione per la passione per lo sport e per i motori nasce l’idea di una giornata dove voglia di comunità, collaborazione tra associazioni e scoperta del territorio si uniscono. Si chiama Aquateam in Ferrari ed è l’appuntamento in programma domenica 12 aprile. Un evento organizzato dall’associazione Aquateam in collaborazione con Uisp zona del Cuoio e con il patrocinio dei Comuni di Castelfranco di Sotto e di Montopoli in Val d’Arno.

«Vista la passione per le macchine di molti nostri atleti – spiegano dall’associazione - abbiamo deciso di organizzare un raduno di Ferrari. La giornata si aprirà con l'arrivo delle macchine a Castelfranco di Sotto alle 9, in piazza XX Settembre, da qui partiranno i giri per i nostri ragazzi e quelli provenienti dalle associazioni della Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa, per far vivere questa esperienza unica. Al termine del giro sarà consegnato un gadget ai ragazzi offerto da officina Aurora. Abbiamo deciso di organizzare questo evento per far conoscere la nostra realtà e dare la possibilità di poter salire su queste fantastiche vetture. Sicuramente per molti di loro sarà un'esperienza indimenticabile».

Per gli espositori è stato organizzato un pranzo nella sede dell’Aquateam dove saranno i ragazzi ad occuparsi del servizio ai tavoli.

«Abbiamo accolto con piacere la proposta dell’associazione Aquateam di poter far svolgere questa giornata in Ferrari ai propri ragazzi dando il patrocinio dell’amministrazione – dichiarano il sindaco di Castelfranco di Sotto Fabio Mini e l’assessore al centro storico Pino Calò –. Il centro di Castelfranco, dove tra l’altro l’associazione ha la sua sede, vivrà una mattinata di emozioni e meraviglie grazie alla presenza di queste magnifiche auto simbolo del made in Italy in tutto il mondo, che saranno esposte in largo Carlo Alberto».

Dopo il pranzo le due posto si sposteranno a Montopoli in piazza San Matteo. «Appena ci hanno presentato il progetto di questa iniziativa – hanno raccontato la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – abbiamo pensato a come poter cogliere l’occasione per far conoscere Montopoli a chi arriverà domenica. Ne è nata quella che ci auguriamo possa essere una festa per tutti e tutte. Le auto saranno accolte dal gruppo Danza Storica Montopoli della nostra Proloco e sarà possibile visitare il borgo partecipando a delle visite guidate con l'illustrazione del Comune in CAA comunicazione aumentativa alternativa e il nostro museo civico. Grazie alla Pubblica Assistenza, alla Rete inclusione, alla Proloco, a Promocultura ai commercianti e gli artigiani del borgo per la disponibilità».

L’ Associazione Aquateam Nuoto Cuoio, lo ricordiamo, dal 2015 offre la possibilità alle persone con disabilità di trovare la loro dimensione nel mondo dello sport, dalle attività ludiche fino alle competizioni di tutti i circuiti sportivi esistenti: Special Olympics, Uisp, Fisdir, Finp, Uispiù.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa