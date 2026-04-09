Arezzo, 61enne trovato morto in casa: ipotesi monossido di carbonio

Cronaca Arezzo
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L'allarme è scattato per un principio di incendio da una stufa: l'uomo, solo in casa e a letto, sarebbe rimasto intossicato dal fumo trattenuto dalle finestre chiuse

Tragedia ad Arezzo, in località Muciafora, dove ieri pomeriggio un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso potrebbe essere stato causato da esalazioni di monossido di carbonio.

L'allarme è scattato quando i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio originato da una piccola stufa. L'uomo, separato e solo in casa, si trovava a letto vicino all'apparecchio. Il fumo, intrappolato dalle finestre chiuse, avrebbe provocato l'intossicazione fatale durante il sonno.

Il corpo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l’eventuale autopsia, mentre i carabinieri stanno conducendo accertamenti per chiarire con precisione le dinamiche dell'incidente.

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