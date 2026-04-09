Alla Vallesiana un dialogo attraverso le immagini con Arianna Papini

Incontri nel “giardino segreto” della Biblioteca con scrittori, poeti, fotografi. Per cogliere al meglio la bellezza e i contenuti di un buon libro, come pure i significati di un’immagine, in grado talora di trasmettere un messaggio forte di impegno civile. E’ questo, in sintesi, il biglietto da visita del “Giardino Letterario”, una nuova rassegna che prenderà il via alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” di Castelfiorentino a partire da sabato 18 aprile.

Il primo appuntamento sarà con Arianna Papini (ore 17.30) per una serata dal titolo “Guardami, ascoltami: la natura come cura, lentezza come libertà”. Un dialogo attraverso le immagini e la lettura ad alta voce, con taglio autonarrativo e arteterapeutico.

Arianna Papini, scrittrice, docente, illustratrice, vanta un brillante curriculum di oltre 150 pubblicazioni e numerosi riconoscimenti, come il Premio Andersen come migliore illustratrice (2018), il Premio Compostela, il Silent Book Contest e il Premio Rodari. Diversi suoi libri sono stati tradotti all’estero (Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Cina) ed è altresì molto impegnata nella promozione alla lettura, sia per adulti che per i bambini, che apprezzano molto i contenuti e i messaggi sottesi alle sue pubblicazioni illustrate.

Oltre a quello del 18 aprile, la rassegna proseguirà con altri due incontri, in programma alle 21.30: il 26 giugno “Il Giardino segreto” ospiterà lo scrittore, poeta e paesologo Franco Arminio per una serata dal titolo “L’Infinito senza farci caso: bellezza, poesia, paesaggio”, in cui la “paesologia” – secondo la definizione coniata dallo stesso Arminio – si presenta come una nuova disciplina che unisce etnologia, poesia e geografia per studiare i piccoli paesi, richiamando l’attenzione a molti borghi dimenticati

Ultimo appuntamento il 10 settembre con Michele Borzoni, fotografo documentarista, fondatore del collettivo TerraProject per una iniziativa dal titolo “Silent Spring: fotografia, attivismo, giustizia climatica”

“Con il 'Giardino Letterario' – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - vogliamo riattivare uno spazio meraviglioso, l'hortus conclusus della nostra Biblioteca Vallesiana, nel cuore del nostro centro storico alto, affinché torni a essere pienamente fruibile ai nostri utenti e dove la cultura possa farsi esperienza viva, con un angolo merenda, nuovi arredi e tre appuntamenti imperdibili con grandi protagonisti dell'arte e della letteratura. Grazie al sostegno del Consiglio Regionale abbiamo infatti potuto dare il via a questa prestigiosa rassegna, che auspichiamo contribuisca a una sempre maggiore fruizione del giardino e della biblioteca, per abitare nuove pagine e coltivare cultura”.

Tutti gli incontri in programma nell’ambito del “Giardino Letterario” sono su prenotazione. Info e prenotazioni: 0571.686400; biblioteca@comune.castelfiorentino.fi.it

Il ciclo di incontri Rientra a pieno titolo nel progetto “Accedi alla Vallesiana” promosso dal Comune di Castelfiorentino e realizzato con il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 10/2025.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

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