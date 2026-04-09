Arte e autismo, a Sesto Fiorentino la mostra 'Non so come dirlo' di Gioele Bruni

Un ragazzo di 20 anni, nello spettro autistico, racconta la sua visione della vita. Uno sguardo laterale, che coglie particolari inaspettati: fotografie che diventano racconti di un multiverso sensoriale sorprendente. Disegni che aprono un mondo non lineare, fatto di continui incroci tra parola e segno grafico.



Si inaugura sabato 11 aprile alle ore 17, al Centro espositivo Antonio Berti di Sesto Fiorentino, la mostra “Non so come dirlo” di Gioele Bruni, nell’ambito del Festival Sguardi Sensibili dedicato alla valorizzazione delle neurodivergenze, una delle manifestazioni più comuni della molteplicità umana.



Al vernissage parteciperà la Vicesindaca di Sesto Fiorentino, facente funzione di Sindaca, Claudia Pecchioli.

Attraverso fotografia, disegno, video arte, l’artista porge un'occasione per avvicinarsi alle neurodivergenze in maniera non stereotipata, un viaggio prezioso per allargare la visione del mondo. Gioele è un ragazzo coraggioso, che continua a "cercare di capire" le persone, le emozioni, le dinamiche di un mondo pieno di stimoli. Attraverso lo studio della fotografia - è diplomato in Multimedia - e la recitazione teatrale ha trovato la sua strada verso la trasformazione e l'inclusione.

Si può visitare la mostra fino al 26 aprile (orari: dal lunedì a sabato 16-19 / domenica 10-12.30), ingresso libero. Curatore mostra Andrea Bruni. Il Festival Sguardi Sensibili è organizzato dall'associazione Zera.

PROSSIMI APPUNTAMENTI – Il Festival Sguardi Sensibili continuerà domenica 12 aprile al Centro Culturale La Lucciola di Sesto Fiorentino (ore 17) con lo spettacolo per ragazzi “Storto” (vincitore Premio Scenario Infanzia) di e con Elisa Vitiello e Vieri Raddi. Giovedì 16 “Connessioni per un futuro inclusivo”, la tavola rotonda sulla rete dei servizi a sostegno delle neurodivergenze, in collaborazione con la Società della Salute (La Lucciola, ore 21). Venerdì 17 e sabato 18 l’attrice Sara Bosi – già nel cast del film “Diamanti” di Ferzan Ozpetek – sarà in scena con lo spettacolo “Darling”, un invito a guardare differenti realtà quotidiane attraverso sguardi femminili (La Lucciola, ore 21). Domenica 19 Alessandro Benvenuti presenterà il suo nuovo libro “Il teatro della sorpresa” edito da Florence Art Edizioni (La Lucciola - ore 17), a seguire (ore 18.30) il documentario “I mille cancelli di Filippo”, con Filippo Zoi, regia di Adamo Antonacci. Venerdì 24 aprile il festival si chiuderà con “Spazi. Racconto di una fioritura”, uno spettacolo di e con Alessia De Rosa, scritto con Andrea Bruni (ore 21).

Info

lucciolasesto.it - associazionezera.org

Fonte: Festival SGUARDI SENSIBILI