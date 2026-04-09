Cultura diffusa, l’assessora Manetti nell'Empolese Valdelsa

Prosegue il viaggio nella “cultura diffusa” promosso dall’assessora alla cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali.

Oggi il tour ha fatto tappa nell’Empolese Valdelsa, con un itinerario che ha toccato luoghi simbolo del patrimonio culturale del territorio.

Prima fermata a Castelfiorentino, dove l’assessora accompagnata dalla sindaca Francesca Giannì e dall’assessore alla cultura Franco Spina ha visitato il Complesso di Santa Chiara, la Scuola comunale di musica e Filarmonica “G. Verdi”, il Museo Benozzo Gozzoli e il Museo di Arte Sacra di Santa Verdiana.

Il viaggio è poi proseguito a Certaldo insieme al vicesindaco Simone Scardigli e l’assessora alla cultura Claudia Centi con visite all’Archivio Vicarile, alla Casa di Boccaccio e al Palazzo Pretorio.

Nel primo pomeriggio tappa a Montelupo Fiorentino, insieme al sindaco Simone Londi, alla Villa Medicea dell’Ambrogiana, al Museo della Ceramica, alla scuola e all’Archivio Museo Bitossi.

La giornata si è conclusa a Capraia e Limite insieme al sindaco Alessandro Giunti e il vicesindaco Edoardo Antonini, con visite al Museo Remiero Mario Pucci, alla Fornace Pasquinucci e al Castello medievale di Capraia Fiorentina.

Al centro della visita a Montelupo, il futuro della Villa Medicea dell’Ambrogiana.

"Siamo qui alla Villa di Montelupo – ha dichiarato Manetti – insieme al sindaco e ai rappresentanti dell’amministrazione. Sono molto contenta perché questo straordinario luogo si avvia finalmente verso un futuro diverso. È stata raggiunta l’intesa sul protocollo che a breve approderà in giunta regionale, dando avvio all’iter che consentirà di attivare i fondi già previsti dal presidente Eugenio Giani e di far partire i lavori".

"Si tratta di risorse importanti – ha aggiunto – pari a 4 milioni di euro all’anno per tre anni, per un totale di 12 milioni, a cui si affiancano i fondi del Ministero. Potranno aggiungersi ulteriori contributi della Soprintendenza. È un investimento significativo che permetterà di avviare un nuovo processo di valorizzazione e rifunzionalizzazione di questo luogo straordinario, restituendogli una nuova vita".

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Montelupo, Simone Londi: "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’assessora per questa visita, che arriva in un momento particolarmente importante per il nostro territorio, a pochi giorni dalla firma dell’Accordo di valorizzazione del complesso dell ’Ambrogiana. Si tratta di un atto concreto e sostanziale, che segna un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori e apre una nuova fase per il futuro di questo luogo simbolico».

«Un ringraziamento – ha concluso Londi – va alla Regione e al Ministero per aver riconosciuto il percorso portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale e dalla comunità locale. Un riconoscimento che rafforza il valore della collaborazione istituzionale e di una visione condivisa sul destino dell’Ambrogiana"

Fonte: Regione Toscana

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