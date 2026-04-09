Montaione, Il Comune attiva il Canale WhatsApp

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(foto di archivio)

Da oggi restare aggiornati sulle notizie del Comune di Montaione è ancora più semplice

Il Comune ha attivato il canale WhatsApp. Questo nuovo servizio si affianca al canale Telegram, offrendo un'ulteriore possibilità per restare sempre informati sulle novità del territorio di Montaione.

Iscrivendosi, l’utente riceverà direttamente sul telefono gli avvisi di protezione civile e le allerte meteo, le notizie e le comunicazioni istituzionali urgenti, gli eventi e le iniziative culturali, le informazioni sui lavori stradali, le chiusure degli uffici e dei servizi comunali.

L’iscrizione è gratuita e privata: il numero telefonico degli utenti iscritti non è visibile a nessuno.

I messaggi appaiono nella scheda “Aggiornamenti” di WhatsApp, uno spazio separato dalle altre chat personali.

Per iscriversi si può cliccare qui: https://whatsapp.com/channel/0029VazhqrJA2pLEws5djb2D oppure inquadrare questo QR Code:

Il Sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha commentato: "L'attivazione del canale WhatsApp rappresenta un passo naturale nel percorso di innovazione e trasparenza che la nostra amministrazione sta portando avanti. Sappiamo bene che oggi la velocità dell'informazione è fondamentale, specialmente quando si tratta di allerte meteo o comunicazioni di pubblica utilità. Con questo ulteriore strumento, l'Amministrazione accorcia ancora di più le distanze e rende il Comune un interlocutore sempre più presente e accessibile. Abbiamo scelto WhatsApp perché è l'app di messaggistica più diffusa in assoluto e uno strumento che non richiede nuovi apprendimenti. Invito tutti i montaionesi a iscriversi: è un piccolo gesto che ci permette di restare uniti e informati come comunità".

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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