Auto pirata investe e uccide un 90enne a Castelfranco di Sotto

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

L'uomo sarebbe stato investito in strada da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso, scatta la caccia al pirata della strada

Un 90enne è morto dopo essere stato investito da un mezzo a Castelfranco di Sotto, sulla via Provinciale Valdinievole, nei pressi del Galleno. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 16. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato investito in strada da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Castelfranco di Sotto che si è messa alla ricerca del pirata della strada.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso ma l'automedica giunta sul posto ha solo potuto constatare il decesso dell'anziano facendo rientrare l'elisoccorso.

 

Notizie correlate

Prato
Cronaca
9 Aprile 2026

'Guerra delle grucce', confermate condanne a 7 anni e 6 mesi per tentato omicidio

La Corte di Appello di Firenze ha confermato le condanne a 7 anni e 6 mesi per gli imputati coinvolti nel tentato omicidio dell’imprenditore cinese Chang Meng Zhang, avvenuto il [...]

San Miniato
Cronaca
9 Aprile 2026
Massimiliano Santarpia Max

Addio a Max, volto storico del centro di San Miniato

È scomparso all'età di 57 anni Massimiliano Santarpia, volto noto e ben voluto nel centro storico di San Miniato. Noto semplicemente come 'Max', per molti, soprattutto per chi frequenta quotidianamente [...]

Pisa
Cronaca
9 Aprile 2026

Controlli a tappeto sulla sicurezza sul lavoro nel Pisano, sanzioni per oltre 10mila euro

Controlli a tappeto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) nella provincia di Pisa. [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina