Auto pirata investe e uccide un 90enne a Castelfranco di Sotto

Un 90enne è morto dopo essere stato investito da un mezzo a Castelfranco di Sotto, sulla via Provinciale Valdinievole, nei pressi del Galleno. L'incidente mortale è avvenuto intorno alle ore 16. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato investito in strada da un'auto che non si è fermata a prestare soccorso.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Castelfranco di Sotto che si è messa alla ricerca del pirata della strada.

Sul posto è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso ma l'automedica giunta sul posto ha solo potuto constatare il decesso dell'anziano facendo rientrare l'elisoccorso.

Notizie correlate