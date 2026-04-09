Bando per la gestione di un chiosco in centro a Certaldo

Il Comune di Certaldo ha pubblicato un avviso di procedura ad evidenza pubblica per la locazione di un immobile di proprietà comunale situato in Piazza della Libertà (snc), da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La procedura, avviata con determinazione n. 283/2026 dal Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, è finalizzata all’individuazione di un operatore economico interessato alla gestione commerciale dello spazio, nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando.

L’immobile, di circa 64 mq (70 mq catastali), è accatastato in categoria C/1 ed è dotato di impianti elettrico, fotovoltaico, di climatizzazione e idrico-sanitario certificati. È inoltre presente un servizio igienico accessibile al pubblico, la cui gestione e manutenzione saranno a carico del conduttore.

È prevista la possibilità di utilizzo del suolo pubblico antistante, previa concessione e pagamento del relativo canone.La destinazione d’uso è esclusivamente quella di somministrazione di alimenti e bevande. Non sono ammesse attività diverse né l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo. Sarà possibile vendere e somministrare prodotti alimentari anche preparati altrove, ma non è consentita l’attività di cucina con preparazione e cottura in loco.

Il canone annuo a base d’asta è fissato in 9.600 euro oltre IVA, con offerte esclusivamente in rialzo. Per favorire l’avvio dell’attività, è prevista una riduzione del canone al 50% per i primi due anni. La durata della locazione è stabilita in 6 anni, rinnovabili per ulteriori 6, nel rispetto della normativa vigente.

Possono partecipare alla procedura operatori economici e imprese in possesso dei requisiti generali, economico-finanziari e professionali richiesti, tra cui l’esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e l’iscrizione alla Camera di Commercio.

Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 dell’8 maggio 2026 all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Boccaccio 13 – 50052 Certaldo.

L’apertura delle buste è prevista per il 12 maggio 2026 alle ore 10:00.È obbligatorio effettuare un sopralluogo dell’immobile, da prenotare entro il 4 maggio 2026.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa