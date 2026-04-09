A San Casciano torna il Bibliobus 'Tam Tam': la cultura fa tappa nelle frazioni

Nella mappa dei lettori e delle lettrici di San Casciano si celano mille opportunità per vivere la cultura in movimento e viaggiare tra le soste, fisiche e immaginarie, del pianeta libro. Il Bibliobus “Tam Tam” si rimette in viaggio attraverso le frazioni del territorio sancascianese. Fino al 23 maggio il progetto della biblioteca itinerante, realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze ed EDA Servizi, nell’ambito delle attività del Patto per la Lettura sottoscritto dal Comune di San Casciano in Val di Pesa nel 2025, riprenderà il suo itinerario alla ricerca di nuove storie, racconti, emozioni, scoperte, incontri da narrare e condividere.

“Considerato l’ampio successo riscontrato lo scorso anno, – commenta l’assessora alla Cultura Sara Albiani - riproponiamo il Tam Tam come occasione di arricchimento e conoscenza finalizzata a promuovere, soprattutto nelle frazioni e nelle aree decentrate, i servizi della biblioteca comunale e diffondere il piacere e i benefici della lettura, come atto d’amore verso se stessi e gli altri. Il progetto si inquadra nell’impegno culturale e nella collaborazione con il territorio previsti dal percorso collettivo del Patto per la Lettura di San Casciano che oggi conta circa centocinquanta firmatari”.

La biblioteca viaggiante si lascerà sfogliare come un monumentale libro aperto, una finestra culturale viva e coinvolgente che si affaccia nelle piazze e nei giardini pubblici del comune chiantigiano per invitare a coltivare la passione della lettura, consultare e prendere in prestito i volumi in dotazione messi a disposizione dallo spazio lettura di via Roma. Oltre al ventaglio dei libri, contemplato nei generi più disparati, il Bibliobus metterà in moto un ‘Tam Tam’ di parole, suoni e note con l’obiettivo di intrattenere e divertire lettori e lettrici di ogni età.

“Il Bibliobus è pronto a sfornare un ricco cartellone di eventi, iniziative e laboratori – dichiara il sindaco Roberto Ciappi - in corrispondenza delle tappe del percorso che si propone come fucina creativa in cui le opportunità letterarie generano momenti di festa e partecipazione attiva per tutta la comunità”.

Dopo la tappa inaugurale di questa mattina presso il negozio Unicoop di San Casciano, le soste in programma si terranno il 16 aprile alle ore 16.30 a Montefiridolfi, presso i giardini accanto al campo sportivo, il 23 aprile alle ore 16.30 al Bargino di fronte al Circolo Arci, il 7 maggio alle ore 16.30 a La Romola nell’area del Giardino del tramonto, il 14 maggio alle ore 16.30 a Cerbaia, al Giardino “Rina Morelli”, accanto al fontanello in piazza “Ernesto Balducci”, il 21 maggio alle ore 17.30 a San Pancrazio al Parcheggio accanto al Circolo Arci “La casa del combattente”, il 23 maggio alle ore 16.30 nei giardini di piazza della Repubblica a San Casciano.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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