Calci, piazza Verdi sarà riqualificata con un intervento di valorizzazione architettonica

Un importante intervento di riqualificazione interesserà la storica piazza intitolata a Giuseppe Verdi situata nella frazione di Castelmaggiore, nel territorio comunale di Calci, grazie a un apposito accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana e il Comune di Calci. Con questo accordo è stato previsto lo stanziamento per un contributo straordinario pari a 70 mila euro per l’annualità 2026.

L’apposito intervento rientra nella programmazione finanziaria regionale e ha come obiettivo principale la messa in sicurezza strutturale della piazza, accompagnata da un’azione di valorizzazione architettonica e funzionale dell’area. Lo stanziamento si inserisce in un quadro più ampio di interventi destinati al Comune di Calci, che comprendono ulteriori risorse dedicate alla sicurezza stradale e alla manutenzione urbana.

Secondo il presidente della Regione Toscana l’intervento servirà alla sicurezza e alla valorizzazione architettonica e funzionale piazza, che rappresenta un luogo di particolare rilevanza storica per la comunità di Castelmaggiore e più in generale per l’intero territorio calcesano. Si tratta di un intervento che nasce da una richiesta precisa e soddisfa una necessità del territorio.

L’Amministrazione comunale di Calci, attraverso la vicesindaca facente le funzioni di sindaco, ringrazia la Regione Toscana ed esprime soddisfazione per questo sostegno economico, che consentirà di riqualificare un luogo storico e dare risposte ai residenti della frazione di Castelmaggiore

Fonte: Regione Toscana