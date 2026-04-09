Campionati toscani su pista: l'atletica di scena al Corsini

Grande appuntamento domenica pomeriggio 12 aprile 2026 sulla rinnovata pista dello stadio “Filippo Corsini” di Fucecchio con il campionato toscano assoluto e masters individuale dei 10000 metri valida come prova nazionale del CDS su strada.

La manifestazione patrocinata dal Comune di Fucecchio e curata sotto l’aspetto tecnico dall’ Atletica Fucecchio e la sapiente consulenza tecnica del bronzo sulle siepi di Atlanta 1996 Alessandro Lambruschini prenderà il via alle ore 14 con il ritrovo delle giurie e apertura della segreteria. La prima gara in programma prevede il lancio del peso a seguire le gare del salto in lungo e triplo. Le gare riservate alla corsa prenderanno il via alle ore 15.25 con la competizione riservata agli allievi e alle allieve.

A seguire saranno ben quattro le serie dei 10000 metri suddivise in due femminili e due maschili a seconda dei tempi di accredito.

La gara elite femminile scatterà alle ore 18.15 con la presenza della forte atleta della Caivano Runners naturalizzata italiana dallo scorso dicembre ELVAIRE NIMBOMA , che a Berlino in occasione della mezza maratona del marzo scorso ha sfiorato il record italiano di soli 11” fermando il crono in 68’38”.

Alle ore 19.10 sarà la volta della gara élite maschile dove spiccano due forti atleti africani come Louis Intunzinzi e Kosgei Jacob capaci di correre sotto i 29’ mentre in chiave azzurra il bronzo del cross corto di Senilunte del febbraio scorso Loic Proment e il compagno di team del G.P. PARCO ALPI APUANE Jan Pierre Vallet godono dei favori del pronostico.

Alle ore 20 le premiazioni finali con la consegna di oltre 30 maglie di campione toscano nelle varie categorie.

Fonte: Ufficio stampa