Coltello nello zaino, immagini violente sul cellulare: 16enne sospeso da scuola

Un ragazzo si è presentato in classe con un coltello di trenta centimetri nello zaino. Lo stesso giovane aveva sul cellulare, nella chat condivisa con gli altri alunni, immagini di estrema violenza anche a sfondo sessuale. Il consiglio della scuola ha reputato la questione una minaccia per la comunità scolastica. Un 16enne dunque è stato sospeso e allontanato da scuola fino alla fine dell'anno scolastico. È accaduto in un istituto della zona di Firenze.

Secondo la Nazione i genitori del giovane hanno impugnato il provvedimento, chiedendone la sospensione dell'efficacia, e nei giorni scorsi il Tar toscano si è espresso, confermando la correttezza della decisione dell'istituto. Stando a quanto trapela, il giovane sarebbe affetto da dei disturbi e vittima di bullismo.

Per i giudici amministrativi, però, la richiesta di "riammissione del minore alla frequenza in presenza" non può essere accolta. Anche se per la scuola, si legge nel dispositivo, in questo lasso tempo resta l'obbligo di attivare al meglio i percorsi di formazione e sostegno al ragazzo, ovvero la didattica da remoto. Sarebbero già stati organizzati "incontri online con i docenti di sostegno, per una media di due ore al giorno".