Concerto finale della stagione 2026 del Centro Busoni di Empoli, inserito nelle celebrazioni dei “40 anni… suonati!”. L’appuntamento è domani, venerdì 10 aprile, alle 21, al palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra): protagonista della serata sarà l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli, in un concerto realizzato in coproduzione con l’associazione Il Contrappunto. Sul podio il direttore Svilen Simeonov, con Antonio Di Cristofano al pianoforte in qualità di solista.

IL PROGRAMMA - La serata si aprirà con la prima assoluta di Doomscrolling del giovane compositore Davide Spina, opera commissionata dal Centro Busoni dopo la vittoria della seconda edizione del Concorso Internazionale di Composizione “Ferruccio Busoni” e finanziata da SKE.

A seguire, il Concerto n. 1 in re maggiore per pianoforte e orchestra op. 15 di Johannes Brahms e, in chiusura, la Sinfonia n. 4 in do minore D. 417 “La Tragica” di Franz Schubert.

GLI INTERPRETI - Direttore d’orchestra di fama internazionale, Svilen Simeonov ha diretto importanti orchestre in Europa e all’estero, affiancando all’attività concertistica un intenso impegno didattico.

Il pianista Antonio Di Cristofano, protagonista di una consolidata carriera internazionale, si è esibito come solista in Italia e nei principali contesti musicali internazionali, collaborando con numerose orchestre di rilievo.

Nata ufficialmente nel maggio 2024 dalla collaborazione tra il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e l’Associazione Il Contrappunto, l’Orchestra Ferruccio Busoni di Empoli riunisce musicisti professionisti del territorio e si è già distinta per importanti produzioni e collaborazioni artistiche.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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