Controlli ai distributori a Grosseto, riscontrate irregolarità

Sono stati intensificati i controlli della guardia di finanza ai distributori di carburante nel territorio di Grosseto: è stata riscontrata una serie di irregolarità.

Sono stati effettuati 30 controlli e in due casi le violazioni hanno riguardato la non corretta pubblicazione dei prezzi del carburante esposti al pubblico e la loro non idonea visibilità. Nel corso di un ulteriore controllo invece, svolto dai militari insieme a personale della Camera di commercio, "sono state poste sotto sequestro nove pistole erogatrici di un distributore stradale, per il mancato aggiornamento dei contrassegni attestanti l'avvenuta verifica del loro corretto funzionamento", come si legge in una nota.

Tale verifica, si spiega, "che deve avvenire con carattere periodico, assicura il corretto funzionamento del sistema di erogazione e la corrispondenza tra la quantità di carburante visualizzata sul display e quella effettivamente erogata".