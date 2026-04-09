Crisi auto: un accordo per il rilancio tra Regione, sindacati e Dumarey di Fauglia

Si è tenuta a Fauglia (Pisa) la riunione presso lo stabilimento di Dumarey Flowmotion Technologies per condividere il testo di un accordo finalizzato a mitigare gli effetti che la crisi del settore automotive sta provocando anche nello stabilimento toscano, in cui si producono sistemi di propulsione per motori a benzina e a diesel.

Di fronte alle preoccupazioni delle organizzazioni sindacali presenti alla riunione di ieri, è stato precisato dall'azienda un aggiornamento del piano di investimenti, per buona parte confermati.

“Abbiamo messo in atto – spiegano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore regionale al lavoro Alberto Lenzi – un lavoro di squadra tra Regione, azienda e organizzazioni sindacali per gestire le conseguenze sui livelli occupazionali, in particolare per il personale indiretto. Abbiamo anche chiesto al Ministero delle imprese del made in Italy, di istituire un tavolo di confronto nazionale per coinvolgere anche il Governo nella gestione di una situazione che non interessa soltanto la Toscana, ma che ha riflessi e che necessita quindi di interventi ben più ampi a partire da quello di Invitalia. Siamo fiduciosi di riuscirci e colgo l’occasione per ringraziare tutti i soggetti che daranno il loro contributo e che ben volentieri come Regione coordineremo”.

uanto appunto ai 93 lavoratori in staff leasing, Dumarey ha accettato le proposte di ricorso all'ammortizzatore sociale per i lavoratori somministrati, in affiancamento del piano di recupero occupazionale su cui sarà impegnata anche la regione toscana, per il tramite dell'agenzia arti e la rete dei centri per l'impiego.

Nel frattempo il tavolo regionale resta aperto e a disposizione delle parti, con ulteriori riunioni previste per il 18 maggio e il 15 giugno prossimi e poi ancora il 15 luglio, il 14 settembre e il 19 ottobre.

Il verbale di accordo viene in questo momento sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei lavoratori che decideranno in merito alla sua approvazione.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai funzionari dell’assessorato regionale al lavoro, quelli di Arti, la società Dumarey, la Fiom Cgil di Pisa, la Fim Cisl di Pisa e le rappresentanze sindacali unitarie aziendali

Fonte: Regione Toscana

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