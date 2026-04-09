Dall'Agenzia delle Entrate cinque nuovi computer per la Misericordia di Gambassi Terme

La Misericordia di Gambassi Terme ha ricevuto in donazione cinque computer completi di monitor e attrezzature, già pronti per l’utilizzo nelle attività quotidiane. A effettuare la donazione è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha messo a disposizione le postazioni informatiche per supportare le funzioni operative, amministrative e sanitarie della struttura.

I nuovi dispositivi saranno impiegati nei diversi ambiti di attività della Misericordia: dai servizi operativi agli ambulatori, fino alla gestione dei mezzi e delle pratiche amministrative.

"Oggi un ringraziamento di vero cuore va all’Agenzia delle Entrate che ci ha fatto questa bellissima donazione di n.5 computer completi di monitor e tutta l’attrezzatura per l’uso immediato - si legge sulla pagina social dell'Associazione - Ne possiamo immediatamente mettere in opera presso la nostra struttura per i relativi servizi operativi, amministrativi, ambulatori e mezzi per tutta la popolazione per garantire sempre più efficienza tramite i nostri volontari".