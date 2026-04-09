E45, tir perde il carico: un ferito grave

Grave incidente lungo la E45 nei pressi dello svincolo di Valsavignone, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dove un autocarro ha perso parte del carico mentre era in marcia, coinvolgendo un altro mezzo pesante.

Il materiale disperso ha colpito il conducente del veicolo sopraggiunto, che ha riportato ferite serie. L'uomo è stato soccorso e immobilizzato dal personale sanitario del 118, quindi estratto con la collaborazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, intervenuti con due mezzi e cinque operatori.

Il ferito è stato successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale di Careggi tramite elisoccorso Pegaso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

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