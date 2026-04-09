E45, tir perde il carico: un ferito grave

Cronaca Pieve Santo Stefano
Condividi su:
Leggi su mobile

Grave incidente lungo la E45 nei pressi dello svincolo di Valsavignone, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dove un autocarro ha perso parte del carico mentre era in marcia, coinvolgendo un altro mezzo pesante.

Il materiale disperso ha colpito il conducente del veicolo sopraggiunto, che ha riportato ferite serie. L'uomo è stato soccorso e immobilizzato dal personale sanitario del 118, quindi estratto con la collaborazione dei vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro, intervenuti con due mezzi e cinque operatori.

Il ferito è stato successivamente trasferito in codice rosso all'ospedale di Careggi tramite elisoccorso Pegaso. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Notizie correlate

Arezzo
Cronaca
9 Aprile 2026

Tre pazienti salvati col defibrillatore da attacco cardiaco nell'Aretino

Tre arresti cardiaci in pochi giorni e tre vite salvate grazie all’uso tempestivo del defibrillatore e al coordinamento della centrale operativa del 118. È quanto accaduto nella provincia di Arezzo, [...]

Pieve Santo Stefano
Cronaca
20 Febbraio 2026

Pieve Santo Stefano, cade da un lucernario durante manutenzione: muore un operaio

Incidente sul lavoro oggi a Pieve Santo Stefano (Arezzo), dove un operaio, Marco Cacchiani, è morto mentre stava effettuando degli interventi di manutenzione. L'uomo stava lavorando su un impianto di [...]

Pieve Santo Stefano
Cronaca
24 Novembre 2025

Bloccati in un torrente nell'Aretino per l'improvviso innalzamento dell'acqua, recuperati due giovani

Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Montedoglio, nel comune di Pieve Santo Stefano, per recuperare due ragazzi che erano rimasti bloccati nel torrente Singerna [...]



Tutte le notizie di Pieve Santo Stefano

<< Indietro

torna a inizio pagina