L'Editoria del Futuro nasce a Certaldo: Elisabetta Lubrani e Claudia Centi lanciano i nuovi talenti della scrittura

Quando due visioni imprenditoriali si incontrano, il territorio si arricchisce di nuove opportunità. È questo il cuore del progetto di scrittura creativa che sarà presentato al pubblico questo weekend: sabato 11 aprile a Poggibonsi e domenica 12 a Certaldo. E’ un’iniziativa che va ben oltre la semplice didattica per trasformarsi in un vero e proprio incubatore di talenti letterari.

Il progetto nasce da un'idea di Elisabetta Lubrani con il primo corso di scrittura tra settembre 2024 e aprile 2025, progetto che si è impreziosito da settembre 2025 con la collaborazione di Claudia Centi. Le due imprenditrici hanno deciso di unire competenze, risorse e intuito per offrire un’offerta formativa completa, capace di guidare gli aspiranti scrittori dal foglio bianco fino alla pubblicazione professionale.

Lubrani e Centi hanno scelto di investire concretamente sugli autori emergenti, scommettendo sulla qualità e sulla "cura" della parola come motore di crescita culturale ed economica per la Valdelsa. "Abbiamo voluto unire le nostre forze per dimostrare che l'editoria può e deve essere un presidio attivo sul territorio," spiegano le due editrici. "Vedere nascere opere come "Tempo" e "Autobiografie" è la prova che investire nelle persone e nella loro capacità di raccontarsi non è soltanto un progetto nobile, ma anche una strategia culturale vincente.

Gli Appuntamenti del Fine Settimana a Poggibonsi e Certaldo

Sabato 11 Aprile – Ore 18:00 (Rassegna Linguaggi e Altri)

La celebrazione del lavoro svolto inizia sabato con la presentazione del libro "Tempo"(2025). Un volume nato sotto la direzione di Elisabetta Lubrani con gli autori: Martina Bucalossi, Mirko Bucalossi, Enrico Fioravanti e Simona Mori. L'evento si inserisce nella prestigiosa cornice di "Linguaggi (altri)", rassegna che gode del patrocinio del Comune di Poggibonsi e della collaborazione di partner d'eccellenza come Teatro Riflesso, La Toscanina e Foto Club Tre Asa.

Domenica 12 Aprile – Ore 16:00 (Book Bar, Certaldo)

Presso il Book Bar di Certaldo, Elisabetta Lubrani e Claudia Centi presenteranno ufficialmente "Autobiografie. Ascoltarsi attraverso la scrittura"(2026). Il libro raccoglie i racconti degli otto allievi che hanno completato il percorso formativo 2026 (Nada Bronzi, Carla Cappelli, Angelika Castagna, Franco Fontanelli, Paola Nigi, Aurora Nuti, Morina Zenri, Giorgia Troiani). L'incontro, moderato dalle stesse Lubrani e Centi, sarà l'occasione per scoprire come il metodo dell "ascolto attraverso la scrittura" sia diventato realtà editoriale.

Un Successo che Guarda al Futuro

Il successo di questa sinergia ha già prodotto risultati che vanno oltre le aspettative. La risposta del pubblico e la qualità dei testi prodotti dagli allievi confermano la validità di un modello che vede le imprese editoriali protagoniste attive della formazione. Lubrani e Centi hanno già annunciato che questo è solo l’inizio: a breve verranno rese note nuove iniziative e sviluppi di un progetto che punta a rendere Certaldo un polo d’attrazione per la scrittura creativa nazionale.

Fonte: CDM Edizioni - Ufficio Stampa