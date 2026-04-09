Empoli celebra con un concerto gratuito il Maestro Morricone

Colonne sonore che hanno attraversato il cinema e il tempo, conquistando generazioni di ascoltatori in tutto il mondo. Musiche che si riconoscono al primo istante. «L’obiettivo di ogni compositore è mettere al mondo la bellezza», parola di Ennio Morricone. Le sue composizioni appartengono a questa dimensione e Empoli ha deciso di celebrarla. A rendere omaggio a uno dei più grandi musicisti italiani sarà il concerto “C’era una volta Ennio Morricone”, in programma giovedì 23 aprile 2026 alle ore 21.15 al Teatro Il Momento di Empoli.

L’evento rientra nella rassegna “Note di Classica” ed è organizzato dall’associazione culturale Mosaico di Empoli e dall’associazione culturale Il Contrappunto, che tornano a collaborare in un progetto dedicato alla grande musica del cinema e alla sua capacità di parlare a pubblici diversi.

Nate per il cinema, le composizioni del Maestro Morricone, che ha contribuito così a diffondere e rafforzare il prestigio dell’Italia nel mondo, sono frutto di una ricerca solida e coerente in grado di accordarsi perfettamente con l’estetica delle immagini rappresentate, eppure le sue opere hanno una straordinaria autonomia, tanto da renderle uniche anche senza il grande schermo.

Proprio in questa direzione si indirizza il concerto “C’era una volta Ennio Morricone” che, sotto l’esperta guida del direttore Alessandro Bartolozzi, vuole esaltare la forza delle composizioni di Morricone, catturandone l’essenza e la potenza espressiva.

«Portiamo a Empoli un concerto che ha già riscosso grande successo in contesti di rilievo, come la rassegna “Musica in Villa”, appuntamento simbolo per la provincia di Varese seguito ogni anno da migliaia di persone - sottolinea Alessandro Bartolozzi -. Nel giugno 2025, nella suggestiva cornice settecentesca di Villa Cagnola a Gazzada Schianno, questo concerto ha coinvolto oltre 800 spettatori. Si tratta di una proposta di qualità che siamo felici di riportare a casa, a Empoli, certi che saprà emozionare e coinvolgere anche il pubblico del nostro territorio».

Un percorso tra alcune delle pagine più note e apprezzate del repertorio morriconiano, da C’era una volta in America a Nuovo Cinema Paradiso, passando per Malèna, Giù la testa e La leggenda del pianista sull’oceano.

Sul palco l’Orchestra Il Mosaico, con la partecipazione del soprano Katerina Kotsou. Il concerto rappresenta anche un nuovo capitolo della collaborazione tra le due associazioni empolesi, unite dalla volontà di rendere la musica accessibile e coinvolgente, valorizzando al tempo stesso il patrimonio culturale e artistico.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione al +39 370 149 6340 o spettacoli@associazione-mosaico.com.

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa

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