Empoli, doppio intervento per incendio alla ex Montevivo

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(foto gonews.it)

Vigili del fuoco sul posto prima nella notte, poi questa mattina: i roghi risolti in breve tempo. Due mesi fa l'ordinanza per vietare gli accessi

Doppio intervento dei vigili del fuoco alla ex Montevivo, in via del Pratignone a Empoli. Da quanto si apprende le squadre sono intervenute in entrambi i casi per incendio, risolti in breve tempo, prima nel corso della notte e poi questa mattina. La situazione adesso risulta sotto controllo.

Non sono note le cause dei roghi, che nella notte avrebbero interessato delle travi. La porzione occupata dalla fabbrica dismessa nel quartiere di Ponzano da tempo risulta interessata da accessi di persone senza dimora: per questo, nel febbraio scorso in seguito a un sopralluogo delle forze dell'ordine, il sindaco aveva disposto un'ordinanza per impedire gli ingressi, vietati da transenne e segnaletica, e ripulire l'area dopo il ritrovamento di rifiuti abbandonati.

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