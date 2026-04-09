Novità a Empoli per il Parco di Serravalle e piazza della Vittoria

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Ripianato il parcheggio di Serravalle e sistemate le sedute in centro

Continuano le opere di manutenzione per tutto il territorio comunale su input degli uffici tecnici comunali. Nelle scorse ore, l'assessore alle Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri, Simone Falorni, ha effettuato un sopralluogo nelle zone interessate.

"Il bel tempo ci aiuta per intervenire su strade, piazze, parchi e strutture pubbliche per intervenire con sollecitudine per le richieste di tante cittadine e tanti cittadini. Andiamo avanti con tanti interventi in programma", ha affermato l'assessore.

ASFALTATURE - Sono in corso i lavori di scarifica asfalto lungo via Pio La Torre a Santa Maria, dove a seguire si procederà con la nuova bitumazione. I successivi interventi saranno quelli su via Guicciardini e via Bachelet. Oltre alle strade, interventi anche sui marciapiedi: sono stati riasfaltati tratti importanti su alcuni marciapiedi nel quartiere di Serravalle che avevano più bisogno di interventi: parliamo di via Adda, via Ticino e via Reno.

PARCHEGGIO E PARCO DI SERRAVALLE - È stato rilivellato il parcheggio del parco di Serravalle con del materiale stabilizzato da cava. Finalmente il meteo sereno e stabile ha permesso questo intervento da lungo in programma. Un livellamento 'extra' è stato messo in programma per l'annualità 2026. Ricordiamo che la pavimentazione di quell'area è inserita all'interno del progetto legato al restyling dello stadio 'Castellani' di Empoli tra le opere richieste e ottenute dal Comune verso il soggetto proponente.

Un'altra richiesta della cittadinanza che è stata assecondata è il ripristino delle staccionate intorno al lago al Parco di Serravalle. Purtroppo molte parti erano state abbattute durante degli atti vandalici.

AREE VERDI E CENTRO STORICO - Sempre parlando delle aree verdi del territorio, nell'area giochi del parco di via Piovola a Villanuova è stato riparato un castelletto da gioco per i più piccoli. È inoltre in conclusione il secondo giro di sfalcio delle aree verdi del territorio, a cui seguirà il terzo nei prossimi giorni. Concluso invece lo sfalcio di erba e erbacce nei cimiteri del territorio. Più impegnativo e in corso d'opera lo sfalcio nei plessi scolastici e sui marciapiedi.

Infine, intervento importante per il decoro urbano nel centro, sono stati ripristinati i rivestimenti in marmo delle sedute di piazza della Vittoria, uno snodo nevralgico della vita sociale della città.

 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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