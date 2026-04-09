Entro la fine di aprile la firma dell'Accordo di Valorizzazione della Villa dell'Amborgiana

Potrebbe essere firmato entro la fine di aprile l'Accordo di Valorizzazione della Villa Medicea dell'Amborgiana di Montelupo Fiorentino. L'annuncio è stato fatto nel corso della visita alla villa dell'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, impegnata nel suo 'viaggio nella cultura diffusa' nell'Empolese Valdelsa.

"Siamo qui alla Villa di Montelupo – ha dichiarato Manetti – insieme al sindaco e ai rappresentanti dell’amministrazione. Sono molto contenta perché questo straordinario luogo si avvia finalmente verso un futuro diverso. È stata raggiunta l’intesa sul protocollo che a breve approderà in giunta regionale, dando avvio all’iter che consentirà di attivare i fondi già previsti dal presidente Eugenio Giani e di far partire i lavori".

Le risorse economiche messe a disposizione, sono quelle note da tempo e ammontano complessivamente a 24 milioni di euro, suddivise in parti uguali tra Ministero e Regione, con la possibilità di altri 2 milioni di euro messi dalla Soprintendenza, da spendere in 3 anni (qui i dettagli dell'Accordo).

"Si tratta di risorse importanti – ha aggiunto Manetti – pari a 4 milioni di euro all’anno per tre anni, per un totale di 12 milioni, a cui si affiancano i fondi del Ministero. Potranno aggiungersi ulteriori contributi della Soprintendenza. È un investimento significativo che permetterà di avviare un nuovo processo di valorizzazione e rifunzionalizzazione di questo luogo straordinario, restituendogli una nuova vita".

Il documento dovrà essere approvato dalla Giunta regionale e dalla Giunta comunale di Montelupo, poi si potrà procedere alla firma sottoscritta dal Ministro Giuli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi.

"Questo che sarà firmato nelle prossime settimane è il primo documento ufficiale e concreto per il progetto - ha spiegato il sindaco Simone Londi - fino ad ora infatti vi erano solo impegni di spesa. Si tratta di uno di quei casi rari dove prima ci sono i fondi, già impegnati da tempo. Si tratta di un atto concreto e sostanziale, che segna un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori e apre una nuova fase per il futuro di questo luogo simbolico"

" Un ringraziamento va alla Regione e al Ministero per aver riconosciuto il percorso portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale e dalla comunità locale. Un riconoscimento che rafforza il valore della collaborazione istituzionale e di una visione condivisa sul destino dell’Ambrogiana", così il sindaco Londi.

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