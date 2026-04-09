Entro la fine di aprile la firma dell'Accordo di Valorizzazione della Villa dell'Amborgiana

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Il documento dovrà essere approvato dalla Giunta regionale e dalla Giunta comunale di Montelupo, poi si potrà procedere alla firma

Potrebbe essere firmato entro la fine di aprile l'Accordo di Valorizzazione della Villa Medicea dell'Amborgiana di Montelupo Fiorentino. L'annuncio è stato fatto nel corso della visita alla villa dell'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti, impegnata nel suo 'viaggio nella cultura diffusa' nell'Empolese Valdelsa.

"Siamo qui alla Villa di Montelupo – ha dichiarato Manettiinsieme al sindaco e ai rappresentanti dell’amministrazione. Sono molto contenta perché questo straordinario luogo si avvia finalmente verso un futuro diverso. È stata raggiunta l’intesa sul protocollo che a breve approderà in giunta regionale, dando avvio all’iter che consentirà di attivare i fondi già previsti dal presidente Eugenio Giani e di far partire i lavori".

Le risorse economiche messe a disposizione, sono quelle note da tempo e ammontano complessivamente a 24 milioni di euro, suddivise in parti uguali tra Ministero e Regione, con la possibilità di altri 2 milioni di euro messi dalla Soprintendenza, da spendere in 3 anni (qui i dettagli dell'Accordo).

"Si tratta di risorse importanti – ha aggiunto Manettipari a 4 milioni di euro all’anno per tre anni, per un totale di 12 milioni, a cui si affiancano i fondi del Ministero. Potranno aggiungersi ulteriori contributi della Soprintendenza. È un investimento significativo che permetterà di avviare un nuovo processo di valorizzazione e rifunzionalizzazione di questo luogo straordinario, restituendogli una nuova vita".

Il documento dovrà essere approvato dalla Giunta regionale e dalla Giunta comunale di Montelupo, poi si potrà procedere alla firma sottoscritta dal Ministro Giuli, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Montelupo Fiorentino Simone Londi.

"Questo che sarà firmato nelle prossime settimane è il primo documento ufficiale e concreto per il progetto - ha spiegato il sindaco Simone Londi - fino ad ora infatti vi erano solo impegni di spesa. Si tratta di uno di quei casi rari dove prima ci sono i fondi, già impegnati da tempo. Si tratta di un atto concreto e sostanziale, che segna un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori e apre una nuova fase per il futuro di questo luogo simbolico"

" Un ringraziamento va alla Regione e al Ministero per aver riconosciuto il percorso portato avanti in questi anni dall’amministrazione comunale e dalla comunità locale. Un riconoscimento che rafforza il valore della collaborazione istituzionale e di una visione condivisa sul destino dell’Ambrogiana", così il sindaco Londi.

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