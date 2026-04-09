Festa dello Sport 2026, avviso alle società sportive per partecipare

A Empoli si terrà la seconda edizione della Festa dello Sport. C'è tempo fino al 20 aprile 2026 per rispondere alla chiamata
Domenica 31 maggio 2026 si terrà la seconda edizione della Festa dello Sport: una vetrina per tutte le discipline praticate a Empoli che porteranno i loro stand e le loro attrezzature nelle strade, nelle piazze e nei parchi di Empoli.
Un modo per promuovere l'attività sportiva, la qualità della vita, la buona socialità e l'aggregazione, per migliorare il benessere psicofisico di tutti gli sportivi e tutte le sportive.
Per realizzare questa manifestazione, il Comune di Empoli ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse per partecipare alla Festa dello Sport rivolto a società, associazioni e enti sportivi interessati.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 aprile 2026. Sono ammesse a partecipare al presente avviso tutte le società, associazioni e enti sportivi con sede sul territorio comunale o comunque che svolgono gran parte della loro attività sul territorio comunale.
Nel corso della Festa dello Sport verrà dato spazio al maggior numero possibile di attività sportive come calcio (compreso il calcio sociale), pallavolo, tchoukball, rugby, basket, tennis, pickball/padel, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey in linea, arti marziali, scherma, ciclismo, ballo, dodgeball, ginnastica artistica, atletica, podistica, boxe, nuoto.
Tutte le informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione sono disponibili al link: https://tinyurl.com/4rx8a9c5
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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