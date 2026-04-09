Il Comune di Fucecchio ha ottenuto un finanziamento particolarmente significativo dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’ente guidato dalla sindaca Emma Donnini è infatti rientrato nella graduatoria dei beneficiari del bando dedicato all’acquisto di arredi scolastici innovativi, ottenendo una somma complessiva pari a 458.000 euro. Si tratta di un investimento importante, destinato a incidere concretamente sulla qualità degli ambienti educativi rivolti alla prima infanzia.

Le risorse potranno esser impiegate nei nidi e nelle scuole dell’infanzia che hanno usufruito di finanziamenti PNRR, quindi il nido "La Gabbianella" e la scuola dell'infanzia “Il Grillo parlante” di via Foscolo, con l’obiettivo di rinnovare e potenziare gli spazi attraverso l’introduzione di arredi moderni, funzionali e progettati secondo criteri pedagogici avanzati.

L’avviso pubblico a cui il Comune ha partecipato è infatti finalizzato a rafforzare e qualificare l’offerta educativa nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, una fase cruciale per la crescita e la formazione dell’individuo, andando a inserire arredi al passo coi tempi e con la didattica più all'avanguardia. In questo contesto, la fornitura di arredi didattici innovativi rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere metodologie educative più dinamiche e partecipative, capaci di mettere al centro il bambino e i suoi bisogni. Questo approccio favorisce un passaggio più sereno tra i diversi livelli educativi, contribuendo a costruire basi solide per il successivo percorso scolastico.

Soddisfazione da parte della sindaca (con delega alla scuola) Emma Donnini: “Si tratta di un finanziamento molto importante, frutto del lavoro del nostro ufficio scuola. Grazie a questo finanziamento, il Comune di Fucecchio conferma dunque il proprio impegno nel settore dell’istruzione e dei servizi per l’infanzia, investendo in modo concreto sul futuro delle nuove generazioni e sulla qualità del sistema educativo locale”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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