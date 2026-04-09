Furti in discoteca, carta d'identità manomessa e droga: 5 giovani denunciati

A Castelnuovo di Garfagnana i carabinieri hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria cinque soggetti, provenienti dalla provincia di Genova.

I cinque sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di diversi furti con strappo, perpetrati nella notte del 6 aprile all’interno di una discoteca situata nel comune di Coreglia Antelminelli, frazione Piano di Coreglia, ai danni di tre giovani residenti rispettivamente nei comuni di Lucca, Capannori e Gallicano.

Nel corso dell’attività, uno degli indagati è stato anche deferito per falsità materiale commessa da privato, in quanto trovato in possesso di una carta d’identità elettronica manomessa, sottoposta a sequestro. Inoltre, uno dei giovani è stato segnalato alla competente Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, con conseguente sequestro della sostanza rinvenuta.

Parte della refurtiva è stata recuperata e restituita a uno degli aventi diritto, mentre sono tuttora in corso ulteriori accertamenti finalizzati alla completa ricostruzione dei fatti.