Importante piano di potenziamento della rete gas nel centro storico di Firenze

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Toscana Energia

Intervento infrastrutturale a supporto della funzionalità della rete cittadina e delle Gallerie degli Uffizi

Prosegue l’impegno di Toscana Energia per l’ammodernamento della rete di distribuzione del gas nel centro storico di Firenze, un intervento strategico pensato per migliorare sicurezza ed efficienza del servizio, a beneficio della città e del suo tessuto economico.

Si tratta di investimenti importanti destinati a potenziare la rete cittadina e a migliorare ulteriormente la qualità del servizio.  Inoltre, il potenziamento della rete renderà successivamente possibile collegare l’intero complesso delle Gallerie degli Uffizi, uno dei poli culturali più importanti a livello internazionale.

Il nuovo intervento si configura come il proseguimento del piano avviato lo scorso gennaio tra Piazza Cavalleggeri e Lungarno della Zecca Vecchia dove, grazie l’uso della tecnologia nodig, è stato possibile operare in un contesto di elevato pregio storico e architettonico.

La nuova fase dei lavori inizierà il 14 aprile e riguarderà Lungarno delle Grazie, per un’estensione di circa 250 metri. L’intervento prevede la sostituzione e il risanamento della rete esistente mediante la posa di nuove condotte con un diametro superiore rispetto all’attuale.

Il cantiere interesserà da piazza Cavalleggeri a Via dei Benci e sarà organizzato per fasi, con l’obiettivo di contenere gli inevitabili riflessi sulla viabilità. In quest’ottica, per garantire il regolare svolgimento delle principali manifestazioni cittadine, è già prevista la sospensione delle attività da metà giugno e fino al termine degli eventi del Calcio Storico e delle festività dedicate al santo patrono.

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