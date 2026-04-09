Incendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario, in azione due elicotteri

Un incendio boschivo è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella località di Poggio Pozzarello, nel territorio comunale di Monte Argentario, con fiamme in rapida espansione a causa delle condizioni meteo avverse.

Il rogo, segnalato intorno alle 13:30, si sta propagando velocemente alimentato dal vento che soffia sulla zona, rendendo particolarmente complesse le operazioni di contenimento.

La Sala Operativa Regionale si è attivata immediatamente, predisponendo un primo dispositivo di intervento composto da due elicotteri antincendio della flotta regionale, tre squadre di volontari specializzati in antincendi boschivi (AIB), una squadra dei Vigili del Fuoco e un direttore delle operazioni di spegnimento (DO) per il coordinamento delle attività sul campo.

Le operazioni sono tuttora in corso e, secondo quanto riferito, la situazione è in costante evoluzione. Le autorità stanno valutando un possibile potenziamento del dispositivo, con l’invio di ulteriori squadre di terra e mezzi aerei, alla luce della velocità di propagazione delle fiamme.

La Sala Operativa continuerà a monitorare l’andamento dell’incendio, mentre sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

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