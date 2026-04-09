Incendio boschivo nei pressi del centro abitato in Garfagnana

Cronaca Fabbriche di Vergemoli
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(foto d'archivio)

Criticità a Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana, dove un nuovo incendio boschivo è scoppiato in prossimità del centro abitato

Dopo l'intervento a Monte Argentario, ancora fiamme oggi in Toscana, attraversata da un numero record di nuovi incendi ad aprile. La criticità di maggior rilievo si registra a Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana, dove un nuovo incendio boschivo è scoppiato in prossimità del centro abitato.

L'area interessata si presenta con una forte pendenza ed è di difficile accesso. Sul posto stanno operando senza sosta gli operai forestali e un direttore delle operazioni dell'Unione dei Comuni della Garfagnana. A sostegno del lavoro delle squadre di terra e per accelerare le operazioni di spegnimento è in arrivo un elicottero regionale . In azione anche personale dei Vigili del fuoco.

L'obiettivo prioritario è quello di chiudere e mettere in sicurezza l'evento entro le ore serali, prima che faccia buio.

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