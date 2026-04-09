Incidente a Firenze, autobus urta un albero e lo abbatte: nessun ferito

Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi in viale Michelangelo, dove un cipresso è stato urtato da un mezzo in transito ed è caduto sulla sede stradale.

L’incidente si è verificato intorno alle 13:30 all'altezza degli Assi, in direzione piazzale Michelangelo. Nell'impatto è rimasta danneggiata anche una seconda pianta, ma non risultano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, che hanno provveduto al taglio e alla rimozione del tronco per ripristinare la viabilità. La polizia locale ha gestito il traffico durante le operazioni di messa in sicurezza.