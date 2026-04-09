Incidente mortale a Orbetello, muore un uomo di 71 anni

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Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.25, in località La Polverosa, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un sinistro stradale.

L'episodio si è verificato lungo una strada che collega l'area rurale alle principali arterie della zona lagunare. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto su cui viaggiava la vittima è rimasta coinvolta in un incidente che si è rivelato fatale.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118 dell'Asl Toscana Sud Est, con l'ambulanza della Misericordia di Albinia, l'elisoccorso Pegaso 2 e i vigili del fuoco, per l’uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per la gestione della viabilità nella zona interessata.


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