Incidente mortale a Orbetello, muore un uomo di 71 anni

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.25, in località La Polverosa, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un sinistro stradale.

L'episodio si è verificato lungo una strada che collega l'area rurale alle principali arterie della zona lagunare. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto su cui viaggiava la vittima è rimasta coinvolta in un incidente che si è rivelato fatale.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi del 118 dell'Asl Toscana Sud Est, con l'ambulanza della Misericordia di Albinia, l'elisoccorso Pegaso 2 e i vigili del fuoco, per l’uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e per la gestione della viabilità nella zona interessata.