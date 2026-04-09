Lavori di Acque, interruzione idrica a Montefoscoli

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Palaia, lunedì 13 aprile, dalle ore 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a Montefoscoli.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 14 aprile con le stesse modalità.
Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa
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