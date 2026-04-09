Lite alle Cascine, uomo ferito con arma da taglio: indaga la polizia

Cronaca Firenze
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Uomo ferito con arma da taglio dopo una lite alle Cascine di Firenze. Il 46enne è stato soccorso in codice verde, indagini in corso

Un uomo di 46 anni è stato ferito con un’arma da taglio al culmine di una lite avvenuta nel pomeriggio di oggi nei pressi del Parco delle Cascine.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 in viale dei Tigli, dove, per cause ancora in fase di accertamento, è scoppiata una discussione degenerata in aggressione.

Il ferito, di nazionalità albanese, è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice verde: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul caso sono in corso le indagini da parte della polizia, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a individuare eventuali responsabilità

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