Minacce al Sindaco Grazi, la presidente Carletti: "La violenza e le minacce verbali o scritte non troveranno mai spazio nel nostro territorio"

La Presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, esprime solidarietà al Sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi, a seguito delle gravi minacce ricevute.

Minacce di morte nei confronti di un rappresentante delle istituzioni democratiche, eletto dal popolo, sono un fatto gravissimo che non può e non deve essere minimizzato. Atti di intimidazione di questo genere offendono l’intera comunità senese e rappresentano un attacco inaccettabile al principio di libertà e sicurezza che deve accompagnare l’esercizio del mandato pubblico.

"Desidero rivolgere a Giacomo Grazi la mia vicinanza personale e istituzionale. Questi episodi non ci intimidiscono, ma ci rendono ancora più determinati nel difendere il ruolo e la dignità di chi ogni giorno si impegna per il bene delle nostre comunità. La violenza, verbale o scritta, non troverà mai spazio nel nostro territorio. Le istituzioni provinciali e comunali sono unite nel condannare con forza ogni forma di intimidazione e nel sostenere chi viene colpito da simili atti vili".

La Provincia di Siena, al fianco di tutti i Sindaci del territorio, ribadisce che la democrazia si difende ogni giorno con il lavoro concreto, il dialogo e il rispetto delle regole, respingendo con decisione ogni tentativo di sopraffazione.

Fonte: Provincia di Siena - Ufficio Stampa